Kráľovskou rodinou otriasa najväčší škandál všetkých čias: Princ zneužíval dievčatá

Všetko sa začalo tohtoročným škandálom okolo uväzneného amerického miliardára, finančníka a pedofila Jeffreyho Epsteina († 66) a jeho záhadnej samovraždy vo väzenskej cele. Postupne začalo vychádzať najavo, že zvrhlík mal množstvo vplyvných priateľov, ktorí sa zúčastňovali na jeho podozrivých večierkoch s maloletými dievčatami po celom svete. Všade tam, kde im Epstein ponúkol sex s lolitkami, boli namontované aj kamery. Epstein si zrejme dobre uvedomoval, že jeho koníček je veľmi nebezpečný a že sa musí nejako chrániť. Jeho najväčším tromfom mal byť príslušník britskej kráľovskej rodiny princ Andrew (59). Zdroj: Profimedia Škandál okolo britského princa podľa televízie BBC v týchto dňoch raketovo rastie. Kráľovnin potomok, zakladateľ a podporovateľ množstva dobročinných spoločností a hlásateľ ušľachtilých názorov má podľa všetkého tiež zvláštne záľuby. V mladosti bol známy pod prezývkou Randy Andy (Ondro Chlípnik) a kým sa počestne oženil (a neskôr rozviedol) s ryšavou diablicou Sarah Fergussonovou, mnohé aféry sa mu podarilo ututlať len vďaka svojmu postaveniu. Ženy, žúrky, okázalé utrácanie, to bol život čiernej ovce britskej kráľovskej rodiny. Zdroj: Profimedia Jedna z Epsteinových otrokýň Victoria Robertsová, vydatá Giuffreová ho obvinila, že ju ako 17-ročnú trikrát donútil k sexu. Po jednom z týchto stretnutí musela dokonca vyhľadať ženského lekára. Objavili sa aj medzery v princovom alibi. Tvrdil, že počas cesty do New Yorku v roku 2001, keď mal mať sex s Robertsovou, bol zaneprázdnený a po celý čas s britským generálnym konzulom. Ten to však nepotvrdil, naopak vyhlásil, že mal celé hodiny voľno. Keď sa vynorilo množstvo dôkazov, princ si uvedomil, že mu prihára a rozhodol sa poskytnúť verejné interview televízii BBC, v ktorom sa plánoval obhájiť. Dosiahol však presný opak. Doteraz tvrdí, že si nijakú sedemnástku nepamätá a že s Epsteinom ho spájalo iba obchodné priateľstvo. „Je odporný, hnusný,“ reagovala na televízne interview Giuffreová. „Naozaj si myslí, že si my ostatní povieme, že sa v jeho veku na také veci zabúda?“ dodala. Nad zvrhlíkovými obeťami prejavil princ ľútosť až dodatočne, keď mu to vyhodili na oči všetky britské i svetové médiá. Fotografie a kamerové záznamy ho však usvedčujú – a to sa ešte neobjavili všetky dôkazy. Istá žena, ktorú Epstein zne­užíval ako sexuálnu otrokyňu, dnes 49-ročná Maria Farmerová uviedla pre televíziu CBS, že jeho newyorský dom, jeho každá spálňa a toaleta boli prešpikované kamerami a na prízemí vedľa hlavného vchodu fungovala „mediálna miestnosť“ plná monitorov a nahrávacích zariadení.

Dvojník

Jedným z pozoruhodných Andrewových vysvetlení účasti na Epsteinových večierkoch bolo, že na fotografiách je jeho dvojník. Ten muž totiž po rozličných aktivitách vyzeral na fotografiách ako spotený a Andrew použil argument, že v minulom storočí sa po účasti v konflikte na Falklandských ostrovoch následkom zranenia nedokázal potiť. Hm.

Nuž asi sa ešte zapotí, lebo slučka sa okolo neho sťahuje až tak, že vojvoda z Yorku je ochotný odpovedať na otázky FBI v kauze zneužívania neplnoletých dievčat. Princ má byť vypočutý ako svedok. Popredná americká advokátka Helena Kennedyová však vyhlásila, že keby bol princ Andrew jej klientom, odporúčala by mu, aby už do Ameriky necestoval, pretože by ho tam mohli zatknúť a už by neodišiel.