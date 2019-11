Kráľovná hlboko frustrovaná, Charles pýta radu od otca: Andrew pošpinil najznámejšiu kráľovskú rodinu

Najstarší kráľovský syn Charles (71), princ z Walesu zamieril podľa britského denníka Daily Mail po prílete z Nového Zélandu, kde bol s manželkou Camillou na úspešnom turné, priamo na kráľovské panstvo v Norfolku. Jeho otec Philip (98), ktorý trávi väčšinu času na Wood Farm, malej rezidencii na panstve, ho už očakával. Musia dať hlavy dokopy a vymyslieť, ako zahladiť následky katastrofálneho rozhovoru princa Andrewa (59) pre BBC o jeho kontroverznom priateľstve s pedofilom Jeffreym Epsteinom, ktorého obetiam ani neprejavil súcit. Pre interview sa Andrew rozhodol sám, bez konzultácie s kráľovnou, čo bola obrovská chyba. Charles chce teraz požiadať otca o radu, čo by mala rodina robiť ďalej pri riešení škandálu. Odkedy sa princ Philip utiahol do ústrania, v rodine chýba disciplína. Zatiaľ podnikli všetky opatrenia, aby eliminovali všetky verejné činnosti princa Andrewa. Napríklad v súvislosti s plánovanou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojenom kráľovstve na budúci týždeň anglická kráľovná zakázala princovi, aby sa s ním stretol. Buckinghamský palác ho ani neuviedol na zozname významných osobností, ktoré sa zúčastnia na privítaní. Andrew, ktorý hral vedúcu úlohu pri štátnej návšteve prezidenta Trumpa vo Veľkej Británii začiatkom tohto roka, si tak už svoj post – dosť ponižujúco – nezopakuje. Zdroj: Profimedia Charles zatiaľ riešil rodinno-spoločenskú krízu len so svojou matkou a teraz s otcom, ale v najbližších dňoch si iste sadne s bratom Andrewom na pár teplých slov. Prvý dedič trónu by v blízkej budúcnosti rád videl monarchiu mierne zoštíhlenú, nemusí nevyhnutne zahŕňať jeho mladšieho brata alebo jeho dcéry, princeznú Beatrice a princeznú Eugenie.

„Princezná Beatrice a princova exmanželka Sarah neodporúčali Andrewovi, aby poskytol BBC rozhovor,“ uviedol priateľ rodiny. „Naopak, jeho vtedajšia osobná tajomníčka Amanda Thirsková ho povzbudzovala, povedala, že to očistí jeho meno.“ Toto priateľovo tvrdenie je však v rozpore so správami z uplynulého víkendu, že Sarah Fergusonová a Beatrice patrili medzi kľúčové osobnosti, ktoré Andrewa nútili k účasti. Zdroj: SITA Sarah žiadala už pred vlaňajšou svadbou princeznej Beatrice s developerom Edoardom Mapellim Mozzim ukončenie špekulácií o priateľstve svadobného otca s usvedčeným pedofilom Epsteinom. Na ďalších taktických schôdzkach sa však nezúčastnila a keď BBC rozhovor odvysielala, Sarah bola v zahraničí. Amanda Thirsková, ktorá pracovala pre princa od roku 2012, minulý týždeň odstúpila z funkcie osobnej tajomníčky. Andrewov predošlý poradca v oblasti PR Jason Stein (28) mu dôrazne odporúčal, aby rozhovor neposkytoval. Keď ho princ neposlúchol, Stein vedomý si rastúceho škandálu po mesiaci vo svojej práci zložil funkciu. Vyzerá to tak, že všetky ušľachtilé úlohy a funkcie na seba teraz prevezme Andrewov synovec, obľúbený princ William. Ďalšia prítomnosť princa Andrewa vo verejnom živote by totiž mohla britskej monarchii osudne poškodiť. Andrew sa už musel vzdať všetkých svojich charitatívnych sponzorstiev. Plány na oslnivú recepciu vo februári budúceho roka v Buckinghamskom paláci pri príležitosti hriešnikových 60. narodenín boli po verejných prejavoch odporu značne oklieštené. Mnohí pozvaní predstavitelia charitatívnych organizácií, sponzori, podnikatelia a hlavy vojenských združení sa už pokúsili ospravedlniť z účasti. Kráľovná je „hlboko frustrovaná“, že Andrewov škandál zatienil zvyšok práce kráľovskej rodiny, hoci údajne naďalej „súkromne podporuje“ svojho druhého syna. Očakáva sa, že prvý dedič trónu Charles sa s bratom stretne v priebehu niekoľkých dní a vysvetlí mu, prečo musí odísť do dôchodku vo veku 59 rokov.