Slovensko v šoku zo smrti Potokárovej (†27): Krásna a talentovaná Monika v prekliatom Klube 27!

Na Slovensku v uplynulých dňoch vyhaslo viacero mladých životov. Poriadnym šokom boli aj správy o smrti Moniky Potokárovej. Herečka sa zviditeľnila účinkovaním v seriáloch Panelák, Atletiko Cvernofka, zahrala si vo filmoch Únos, Špina a svoj talent predvádzala najmä na divadelných doskách.

Správy o tom, že mladá tmavovláska spáchala samovraždu, šokovali hádam kažého. Monika bola profesijne mimoriadne úspešná a v marci tohto roka sa v tajnosti vydala za kolegu Roba Rotha. Práve on ju vraj našiel vo svojom byte mŕtvu. Prečo sa Monika uchýlila k tomuto zúfalému činu, nevedno...

Monika Potokárová (1992 - 2019) Zdroj: snd

Ako 27-ročný si obzvlášť brutálnym spôsobom siahol na život Kurt Cobain. Líder kapely Nirvana bojoval s depresiami, nezvládal slávu a mal tiež problém s drogami. Kvôli nim nastúpil na liečenie. Po pár dňoch však z neho utiekol, zabarikádoval sa vo svojom dome a vložil si do úst brokovnicu. Jeho sestra sa svojho času vyjadrila, že túžil byť členom Klubu 27. Žiaľ, tento sen sa mu splnil... Hovorí sa, že vraj na jeho smrť reagovalo niekoľko fanúšikov tiež samovraždou.

Kurt Cobain (1967 - 1994) Zdroj: Profimedia

Drogy a alkohol sa podpísali pod to, že v Klube 27 má svoje miesto aj anglická speváčka Amy Winehouse. Tá zomrela zhruba 2 mesiace pred svojimi 28. narodeninami. Stalo sa tak v roku 2011. Príčinou smrti bol alkohol. Ten v kombinácii s bulímiou spôsobil fatálnu intoxikáciu. Amy trpela tiež depresiami, sebapoškodzovaním a poruchami príjmu potravy.

Amy Winehouse (1983 - 2011) Zdroj: SITA/AP

„Ži rýchlo, miluj naplno a umri mladý!” - to sú slová spájané s americkou speváčkou Janis Joplin, ktorá je považovaná za výrazný symbol 60. rokov, či prvú rockovú speváčku. Preslávila sa spevom s výrazným expresívnym prejavom a jej meno nájdete v rôznych rebríčkoch najvýznamnejších umelcov. Zomrela ako 27-ročná, keď sa predávkovala heroínom, ktorý kombinovala s alkoholom.

Janis Joplin (1943 - 1970) Zdroj: SITA

Brian Jones (1942 - 1969) - zakladajúci člen Rolling Stones nezvládal slávu a popularitu, ktoré mu jeho talent priniesol. Alkohol a drogy sa výrazne podpísali na jeho zdraví. Keď ho v roku 1969 našla jeho priateľka ležať v bazéne, údajne ešte žil. Naposledy vydýchol ale ešte pred príchodom záchranárov. Pitva potvrdila, že jeho pečeň a srdce boli dosť zväčšené. Zaujímavosťou je, že po smrti mu Jimi Hendrix venoval pieseň, Jim Morrison napísal báseň... Netrvalo ale dlho a nasledovali ho do prekliateho Klubu 27.

Od chvíle, ako Jimi Hendrix objavil gitaru, bola pre neho všetkým. V roku 1966 zaožil kapelu a jeho kariéra stúpala priam závratným tempom. Talentovaný umelec však nad svojím správaním strácal kontrolu. Stalo sa, že si to s fanynkami užíval priamo na pódiu. V septembri 1970 zložil pieseň Story of my life a o pár hodín nato zomrel. Dôvodom smrti bolo neúmyselné predávkovanie sa liekmi na spanie.

Jimi Hendrix (1942-1970) Zdroj: SITA

3. júla 1971 dotĺklo srdce básnika a speváka skupiny The Doors - Jima Morrisona. Charizmatického frontmana ženy zbožňovali a vďaka talentu mal množstvo fanúšikov. Často však vystupoval pod vplyvom LSD a alkoholu. Na vrchole slávy sa začal nenávidieť. Pribral robil všetko pre to, aby sa nálepky sexsymbol zbavil. Našli ho mŕtveho vo vani jeho bytu v Paríži. Príčinou smrti bola zástava srdca.

Jim Morrison (1943 - 1971) Zdroj: Profimedia

Klub 27 (známy aj ako Forever 27 Club) združuje viacero slávnych i menej známych umelcov. Spája ich talent i to, že zomreli vo veku 27 rokov. Mnohých z nich zabili drogy a alkohol. Častou príčinou smrti boli aj autonehody a samovraždy.