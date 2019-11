Najnovší Tarantino rozobratý do detailov: Toto ste o filme Vtedy v Hollywoode určite nevedeli

BRATISLAVA - Quentin Tarantino je žijúcou legendou kinematografie. O tom, že tohto „magora z videopožičovne“ jednoducho nejde nemilovať svedčí aj fakt, že na csfd.cz ide nielen o najobľúbenejšieho režiséra, ale zároveň aj scenáristu. Do slovenských kín prišiel v auguste jeho deviaty film s názvom Once Upon a Time in Hollywood (Vtedy v Hollywoode). A my sme ho pre vás rozobrali do toho najmenšieho detaily. Môžete nám veriť, že množstvo informácií prekvapilo aj nás.