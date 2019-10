Slávna americká herečka nechce, aby jej dcéra mala účet na Instagrame: Mám strach!

„Mám strach o všetky deti, ktoré musia čeliť tomuto novému tlaku, aj keď nemajú známych rodičov. Moja dcéra navštevuje dievčenskú školu a tam je to veľký problém. Niekedy mi hovorí, že by chcela mať Instagram a rozumiem jej, keďže ja mám svoj účet a som teda opačný príklad toho, čo od nej žiadam. Hovorím jej, že ak mi ukáže štúdiu, ktorá potvrdí, že tínedžerky s účtom na Instagrame sú šťastnejšie ako tie bez neho, potom sa o tom môžeme porozprávať. Ak chce, môžeme si pozerať veci na Instagrame spolu cez môj účet,“ objasnila herečka v podcaste Next Question with Katie Couric.

Jennifer Anne Garner je známa predovšetkým zo seriálu Alias (2001 - 2006), ktorý jej v roku 2002 vyniesol Zlatý glóbus. Zahrala si aj vo filmoch Kámo, kde mám fáro? (2000), Pearl Harbor (2001), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Elektra (2005), Dvojitý život (2006), Kráľovstvo (2007), Juno: Nezrelá na dieťa (2007), Všetky moje ex (2009), Klub poslednej nádeje (2013), Draft Day (2014), Danny Collins (2015), Zázraky z neba (2016) alebo Ja, Simon (2018).