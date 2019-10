Známa speváčka sa ukázala v plavkách: Toto TELO je škoda skrývať!

Hudobná scéna je plná speváčok, ktoré nemajú strach predviesť svoj sexepíl. Rozhodne k nim patrí aj barbadoská kráska Rihanna. Tá v nedávnom rozhovore priznala, že pracuje na novom albume, ale nemieni sa uponáhľať. Popri hudbe sa totiž venuje aj navrhovaniu spodnej bielizne a má tiež vlastnú kozmetickú značku.

Pracovných aktivít má teda Rihanna dosť. Dbá ale tiež o to, aby si našla dostatok času na svoju lásku. Jej partnerom je pracháč zo Saudskej Arábie - Hassan Jameel, ktorému by speváčka podľa vlastných slov už aj celkom rada porodila spoločného potomka. Ńa to, ako bude Rihanna vyzerať s tehotenským bruškom, si musíme ešte počkať.

Celkom slušnou útechou sú zábery, ktoré Rihanna naposledy zverejnila na instagrame. Pózuje na nich v plavkách a v ľahkom župane, pričom hrdo vystavuje na obdiv svoje krivky. Za tie sa Rihanna nemusí vôbec hanbiť - Aha!

Rihanna vyzerá v plavkách skvele. Zdroj: Instagram

Speváčka Rihanna ma telo zaoblené na tých správnych miestach. Zdroj: Instagram