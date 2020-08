Slávna Rihanna bez mejkapu: Uff, to je rozdiel!

Rihanna sa už neraz ocitla na titulke nejakého prestížneho magazinu. Zdobí aj najnovšie číslo časopisu Harper´s BAZAAR. Pred objektívom fotografa menom Gray Sorrenti pózovala napríklad aj pred chladničkou, či ako obutá v topánkach na opätkoch vynáša smeti.

Rihanna na titulke Harper´s BAZAAR. Zdroj: Gray Sorrenti pre Harper ´s BAZAAR

Harper´s BAZAAR však pre svojich čitateľov a priaznivcov má aj špeciálne prekvapenie. V rámci projektu Go To Bed With Me sa známe tváre ukážu pred kamerou s celkom odlíčenou tvárou. Zároveň priaznivcom prezrádzajú svoje tipy na krásu a osvedčené produkty.

Asi nikoho neprekvapí, že kráska z Barbadosu propagovala výrobky svojej vlastnej značky. V komentároch pod videom však mnohí neskrývali prekvapenie z toho, že slávna Rihanna vyzerá bez líčenia ako iný človek. Vy máte aký názor?

Takto vyzerá Rihanna, keď je nalíčená. Zdroj: SITA

Takto vyzerá Rihanna bez mejkapu. Zdroj: youtube.com