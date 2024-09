Plachý a osamelý chlapec? Slávny iluzionista bol v skutočnosti neverník a násilník

David Copperfield (Zdroj: SITA)

NEW JERSEY - Kto by v 70. a 80. rokoch nepoznal jeho úžasné kúzelnícke šou? Vysoký čiernovlasý krásavec s uhrančivým pohľadom vzkriesil u divákov záujem o všetko magické a nevysvetliteľné a stal sa prvým žijúcim iluzionistom, ktorému odhalili hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.

Jedináčik David Seth Kotkin (68) sa narodil 16. septembra 1956 v Metuchene v americkom štáte New Jersey. Jeho otec Hyman Kotkin bol synom židovských imigrantov z Ruska, viedol Korby's, obchod s odevmi a krajčírstvom pre mužov a chlapcov na Metuchenskej hlavnej ulici. Matka Rebecca, židovská imigrantka narodená v Jeruzaleme v Izraeli, pracovala v poisťovníctve. David bol plaché a osamelé dieťa zúfalo túžiace po pozornosti. Pôvodne sa chcel stať bruchomluvcom, ale zistil, že sa mu viac darí s mágiou a trikmi. Keď mal dvanásť, pozvali ho do Spoločnosti amerických kúzelníkov, stal sa jej najmladším členom a začal hrať profesionálne. V šestnástich bol už mimoriadnym profesorom na New York University, kde vyučoval "Umenie mágie". Vyštudoval Metuchen High School a potom sa zapísal na Fordham University, jezuitskú školu v New Yorku. Ale už po týždni mu agenti ponúkli hlavnú úlohu v muzikáli The Magic Man. V Chicagu sa hrala celý rok, denne štyri predstavenia s obrovským úspechom. David si zmenil priezvisko na Copperfield, usilovne študoval všetky nové smery v kúzelníctve.

David Copperfield (Zdroj: SITA)

V roku 1976 založil slávnu históriu televíznych vystúpeni The Magic of David Copperfield. Robil neuveriteľné veci. Levitoval s dámou v náručí, nechal zmiznúť Sochu slobody, rozrezal na polovicu niekoľko asistentiek, medzi nimi svoju partnerku Caudiu Schiffer (54) či Penelope Cruz (50). V roku 1991 kúpil za 2,2 milióna dolárov Mulhollandskú knižnicu čarodejníctva a spojených umení v Las Vegas v Nevade, založil Medzinárodné múzeum a knižnicu čarodejníckych umení, v ktorej sa nachádza najväčšia zbierka kúziel, rekvizít a memorabílií na svete. O čarodejníctve napísal niekoľko kníh. Časopis Forbes ho označil za komerčne najúspešnejšieho kúzelníka v histórii. Copperfieldove televízne špeciály získali 21 cien Emmy. Vyše 40-ročná kariéra mu vyniesla 11 zápisov do Guinnessovej knihy rekordov, hviezdu na chodníku slávy a titul rytiera od francúzskej vlády. Za svoj najväčší úspech však považuje Project Magic, terapeutický program, ktorý využíva mágiu ako terapiu a začal sa používať takmer v každom štáte USA a v 1 100 nemocniciach v 30 krajinách sveta. Pravdaže, našli sa aj neprajníci. V januári 2003 vznikla ruská stránka www.copperfield.ru so zámerom odhaliť čo najväčší počet trikov Davida Copperfielda. Tím kúzelníkov, dizajnérov a inžinierov pod vedením Timura Abdulova pracoval vyše päť rokov na odhaľovaní tajomstva Copperfieldových ilúzií. David oficiálne protestoval a stránka bola v rokoch 2005-2006 vymazaná z World Wide Web.

David Copperfield (Zdroj: SITA)

Pôvodne plachý a osamelý židovský chlapec sa stal modlou Spojených štátov i celého sveta. To, čo sme videli na javiskách, v televízii či v dokumentoch, je však len šikovná ilúzia s množstvom pozlátka. Aký je David Seth Kotkin v skutočnosti? Aký je človek, aký muž? Väčšine fanúšikov hneď napadne nemecká supermodelka Claudia Schiffer. Ich vzťah bol však viac reklamný a nemal dlhé trvanie. Niekoľko rokov strávil s Češkou Marii Petličkovou (41) a splodil s ňou dve deti, syna Dylana (18) a dcéru Audrey (16). Sľuboval jej svadbu, ale medzitým splodil ďalšie dieťa s istou krásnou Francúzkou. Koloval chýr, že slávny mág je gej a jeho krásky sú len reklama na odvedenie pozornosti. Po jeho boku sa vystriedalo viacero žien. Okrem toho musel Copperfield na súde čeliť šokujúcim výpovediam šestnástich žien, ktoré ho obvinili zo sexuálneho obťažovania. Minimálne tri z nich mal údajne nadrogovať a zneužiť. Všetky incidenty sa mali odohrať medzi rokmi 1980 a 2014 a niektoré z obetí mali byť neplnoleté. Copperfieldovi právnici však vďaka pozoruhodnej finančnej sume celý škandál ututlali.

David Copperfield na súde v Las Vegas. (Zdroj: SITA/John Locher)

David v roku 2006 spoznal niekdajšiu modelku, módnu návrhárku a dizajnérku topánok, Francúzku Chloe Gosselin (40). Tá je po jeho boku dodnes. Copperfieldovo tretie dieťa, dcéra Sky sa narodila v roku 2010 a jeho matkou je Chloe Gosselin. Dvojica si svoje súkromie stráži, detaily ich vzťahu preniknú na verejnosť len výnimočne. Rovnako ako odpovede na otázky, ako to, že 68-ročný muž má tvár stále bez vrások a vlasy mu nesivejú. Ale to zasa nie je také kúzlo, aby sme mu nevedeli prísť na koreň, však?

David Copperfield (Zdroj: SITA)