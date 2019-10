U herečky z Kameňáku úradovali zlodeji: Ukradnuté auto hľadá cez Facebook!

V momente, keď herečka vyšla na ulicu, sa nestačila čudovať. Jej milované auto, ktoré tam ešte pred pár hodinami stálo, bolo zrazu preč. Pred domom jej totiž úradovali zlodeji a vyhliadli si práve Čížkovej štýlový mercedes.

Hana Čížková prišla o svoj Mercedes. Zdroj: Facebook H.Č.

Obľúbené auto sa herečka rozhodla hľadať nielen za asistencie polície, ale aj prostredníctvom sociálnej siete, kde má viac než 1600 priateľov. Práve tých poprosila o pomoc pri pátraní. „Prosím o pomoc, priatelia. Pred hodinou nám niekto pred domom ukradol Mercedes SL 500. Pokiaľ by ste niekto auto videli, prosím, volajte 158. Čierna plátenná strecha a zlatohnedá farba,” opísala Čížková svojho miláčika a zverejnila aj fotku a poznávaciu značku.

Hana Čížková prosí o pomoc aj na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook H.Č.

Na jej status ihneď zareagovali priatelia, ktorí sa snažia blondínke pomôcť, aby sa auto čo najskôr našlo. No ozvali sa aj takí, ktorí jej nedávajú zbytočné nádeje. „Už ho nikto neuvidí, napchajú ho vždy do kamióna a idú ďaleko,” opísal jeden z nich, ako to pri krádežiach zvyčajne chodí.

Hana Čížková je neodmysliteľnou súčasťou Troškových Kameňákov. Zdroj: Česká televize/Tv Markíza

Herečka sa však nevzdáva a svoju správu už prezdieľala niekoľkokrát, veriac, že sa jej tátoš nakoniec šťastne vráti naspäť pred dom. Snáď sa jej toto želanie nakoniec splní.