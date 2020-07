Dcéra Andyho Hryca Wanda prvý raz prehovorila: Rozkrok jej obchytkával pasažier v lietadle... Bola ešte dieťa!

Na Slovensku, ale aj na celom svete žijú tisícky žien, ktoré boli alebo sú sexuálne zneužívané či obťažované. V minulosti zažila obťažovanie od mužov aj filmová producenta Wanda Adamík Hrycová. Pre denník SME po prvý raz otvorila svoju trinástu komnatu a priznala, že ju ako dieťa obťažovali muži. Pred rodičmi však mlčala, pretože ju zväzoval strach.

Wandu Hrycovú ako dieťa sexuálne obťažovali. Doteraz o tom mlčala. Zdroj: Facebook W.A.H.

„Prvýkrát som videla stoporený penis v dvanástich rokoch, keď ho na mňa vytiahol úchylák medzi autami na Banskobystrickej ulici v Bratislave. Dodnes si pamätám tú hrôzu, ktorá ma premkla, a ten zúrivý útek z miesta činu. Plakala som potom asi tri dni a ten obraz mám pred očami aj po tridsiatich rokoch," vrátila sa v nepríjemných spomienkach do minulosti.

To však zďaleka nie je jej jediná skúsenosť so sexuálnym obťažovaním. O rok neskôr ju začal oblápať na prsiach, a to aj napriek tomu, že jej rodičia sedeli v autobuse len pár sedadiel ďalej. V tom čase sa veľmi hanbila a nevedela reagovať, takže neznámemu mužovi to prešlo. K najhoršiemu zážitku však prišlo ešte rok po tom.

„Najdrsnejší zážitok som mala asi v štrnástich, keď ma začal medzi nohami obchytkávať spolusediaci pasažier v lietadle. Opäť bola noc, ja som bola prikrytá dekou a spala som. Zobudila som sa na to, že ma niekto obchytkáva v rozkroku a masturbuje pri tom," prehovorila Wanda. Vtedy dokonca prišiel za ňou aj jej otec, ktorý sa jej pýtal, či je všetko v poriadku. „Vedela som, že ak poviem, čo sa deje, môj otec toho človeka zabije. Tak som mlčala a neprezradila ho. Teraz je to prvýkrát, čo o tom hovorím nahlas," uzavrela svoj nie práve šťastný výlet do minulosti.

O obťažovaní nepovedala ani otcovi. Zdroj: Facebook W.A.H.