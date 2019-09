Hudobný svet zasiahla smutná správa: Vo veku 70 rokov zomrel slávny rocker

Hudobník, ktorý sa narodil v roku 1949 v New Yorku ako Edward Joseph Mahoney, iba prednedávnom oznámil, že má rakovinu pažeráka v pokročilom štádiu. Podľa vyhlásenia rodiny umrel pokojne v piatok ráno v kalifornskom Los Angeles. Money sa preslávil najmä hitmi ako Two Tickets to Paradise, Take Me Home Tonight, Baby Hold On, Maybe I'm a Fool, Walk On Water a Think I'm in Love.

V roku 1987 bol nominovaný na cenu Grammy za najlepší spevácky rockový výkon za skladbu Take Me Home Tonight, ktorá sa medzičasom zaradila medzi klasické rockové hity. V 70. a 80. rokoch minulého storočia patril k úspešným hviezdam rocku, ktorých nahrávky dominovali v rebríčkoch predajnosti.