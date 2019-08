Fešák z telky poriadne pribral: Pomóóóc, mám vyše 150 kíl!

James Argent sa zviditeľnil v reality šou The Only Way Is Essex, pozornosť médií si udržal aj randením s kolegyňou z tejto relácie Gemmou Collins. Dnes sú už rozídení a Jamesova kariéra sa posunula – pôsobí totiž v rannom vysielaní Good Morning Britain.

Trápi ho však jeho váha. „Bol som na kontrole. Moje srdce je ok, nemám žiadne príznaky cukrovky a môj cholesterol tiež nie je príliš vysoký. Ale odvážili ma a vážim viac ako kedykoľvek predtým v mojom živote – okolo 152 kíl. Môžem vážne ochorieť alebo zomrieť,” uvedomuje si zdravotné riziká.

James Argent (napravo) vo vysielaní Zdroj: Instagram JA

James sa preto rozhodol pre poriadnu výzvu. Chce preplávať z Anglicka do Francúzska a začal tvrdo trénovať. „Plávanie je príležitosť, ako dať môj život do poriadku,” vyjadril sa pre The Sun. Ako dodal, potrebuje zhodiť aspoň 50 kíl a bude mať ešte čo robiť aj po preplávaní kanálu, no aspoň má príležitosť nakopnúť sa a začať zdravo zhadzovať.

Zároveň týmto pokusom môže pomôcť ďalším ľuďom. Ide totiž o súčasť charitatívnej akcie, ktorá má pomôcť vyzbierať peniaze pre tých, čo bojujú s rakovinou.

Zdroj: Instagram JA

James priznal, že ani na sociálnych sieťach to so svojou váhou nemá ľahké. „Snažíte sa mať hrošiu kožu, ale určite sa vás to dotkne,” povedal.

James Argent vo svojom štíhlom období. Zdroj: Instagram JA