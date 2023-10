Slávna speváčka (42) sa predviedla v plavkách: 3-násobná mamička ohuruje vypracovanou postavičkou!

Christina Milian (Zdroj: SITA)

Christina Milian sa preslávila hlavne vďaka svojmu hudobnému talentu, ktorý ukazovala už od mladého veku. Na svojom konte má viacero známych hitov, ako sú napríklad When You Look At Me či Dip It Low. Okrem toho sa zviditeľnila aj vďaka herectvu.

Momentálne sa však teší zo svojej rodiny. Počas tohto roka sa rozhodla presťahovať do Paríža so svojím manželom a troma deťmi. Dve z nich - syna Isaiaha (2) a dcéru Kennu (1) má s aktuálnym partnerom, ktorým je francúzsky spevák Matt Pokora. Najstaršiu dcéru Violet Nash (12) má zo svojho prvého manželstva.

Aj napriek nabitému programu však nezabúda na svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Len na Instagrame ju sleduje viac ako 7 miliónov ľudí, ktorým ukázala zábery z aktuálnej dovolenky v Mexiku. Na fotkách sa umelkyňa predviedla v plavkách, v ktorých dokonale vynikla jej bezchybná postava.

