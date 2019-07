Na pohlaví jej nezáleží: Mladá herečka priznala svoju sexuálnu orientáciu!

Ako uvádza The Sun, Bella Thorne v minulosti otvorene hovorila o sexuálnom násilí, problémoch so sebavedomím a šikanou pre dyslexiu. Teraz v šou Dobré ráno, Amerika odhalila ďalšie, veľmi osobné fakty.

„V podstate som pansexuálka a nevedela som to. Ktosi mi veľmi podrobne ozrejmil, o čo ide. Máte radi bytie. Máte radi, čo máte radi. Nemusí to byť chlapec alebo dievča, on alebo ona alebo oni alebo toto a tamto. Doslova máte radi osobnosť. Máte radi bytie,” uviedla pred kamerami.

Zdroj: TASR

Podľa wikipedie je pansexualita charakterizovaná silnou príťažlivosťou, romantickou láskou a/alebo sexuálnou túžbou k ľuďom bez ohľadu na pohlavie. Niekedy sa opisuje ako schopnosť romanticky milovať osobu bez ohľadu na pohlavie. Môže byť vnímaná ako sexuálna orientácia alebo ako sexuálna identita nachádzajúca sa v množine pod bisexualitou.

Bella Thorne aktuálne randí s talianskym spevákom Benjaminom Mascolom.

Zdroj: Instagram BM