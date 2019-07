Verili by ste, že táto kráska oslávi okrúhlu päťdesiatku? Jennifer Lopez doslova hviezdi!

Majiteľka údajne najkrajšieho pozadia v šoubiznise, ktorá je známa aj pod prezývkou JLo, začala kariéru v 18 rokoch ako tanečnica a časom sa presadila v televízii, kde získala malé role v seriáloch. Herectvo ju úplne očarilo, pred filmovou kamerou prvýkrát postavila v roku 1995 a doteraz má na svojom konte cez tri desiatky filmov.

Zahrala si napríklad vo filmoch Selena (1997), Zakázané ovocie (1998), Svadby podľa Mary (2001), Krásna chyžná (2002), Žiť po svojom (2005) alebo Parker (2013). Za účinkovanie vo filme Policajtka (2001) inkasovala deväť miliónov dolárov a stala sa najlepšie platenou latinskoamerickou herečkou v Hollywoode. Nie všetky svoje filmové úlohy však môže považovať za vydarené. Za film Láska s rizikom z roku 2004, v ktorom Lopezová stvárnila hlavnú úlohu spolu so svojím vtedajším snúbencom Benom Affleckom, dostali obaja protagonisti Zlatú malinu za najhorší herecký výkon.

Veľký úspech sa jej podarilo dosiahnuť aj vo svete populárnej hudby, kde sa stala hviezdou latino popu. Jej debut s názvom On the 6 vyšiel v roku 1999 a názov bol inšpirovaný číslom metra, ktorým v mladosti jazdila. Album mal obrovský úspech a stal sa niekoľkonásobne platinovým. V roku 2001, pri vyhlasovaní cien MTV Europe Music Awards, dostala titul najlepšia speváčka. V tom istom roku sa jej podaril kúsok, po ktorom sa stala prvou speváčkou a herečkou, ktorá mala v jednom týždni najsledovanejší film (Svadby podľa Mary) a zároveň najpredávanejší album.

Lopezová doteraz celosvetovo predala vyše 80 miliónov platní, jej skladba We Are One (Ole Ola) potom bola vybraná ako oficiálna pieseň majstrovstiev sveta vo futbale v Brazílii v roku 2014. O dva roky skôr ponúkla pestrú šou slovenským divákom v zaplnenej pražskej O2 aréne. Lopezová, ktorú časopis Forbes zaradil v roku 2012 na čelo rebríčka najvplyvnejších celebrít, sa nebála presadiť ani v módnej brandži. Do módy sa pustila v roku 2001 s newyorskou spoločnosťou Sweetface Fashion Company, potom začala navrhovať modely pod vlastnou značkou JLo. Na trh uviedla aj niekoľko vlastných parfémov.

V osobnom živote sa Jennifer doteraz až tak nedarilo. Za sebou má tri stroskotané manželstvá. S kubánskym čašníkom Ojanim Noou sa rozviedla po necelom roku v januári 1998 a len o pár mesiacov dlhšie trval jej zväzok s tanečníkom Crisom Juddom - s ním sa rozviedla v januári 2003. V júni 2004 sa počas utajeného obradu vo svojej rezidencii v kalifornskom Beverly Hills vydala za speváka salsy Marka Anthonyho len pol roka po tom, čo zrušila svoje mediálne pertraktované zasnúbenie s hercom Benom Affleckom.

S Anthonym, ktorý sa vo februári 2008 stal otcom jej dvojičiek - chlapca Maxa a dievčatká Emme, sa Jennifer v roku 2011 rozviedla. Tento rok v marci sa zasnúbila s bývalým bejzbalista Alexom Rodriguezom, s ktorým oficiálne tvoria pár cez dva roky.