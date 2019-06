Slávny búrlivák má v posteli sexi TELO: Za túto FOTO ho zabije!

Tommy Lee mal vždy šťastie na krásne ženy. Za sebou má tri stroskotané manželstvá. Lásku až za hrob mu kedysi sľubovali aj herečky Heather Locklear a Pamela Anderson. Tento rok, vo februári, mu svoje "áno" povedala o 24 rokov mladšia moderátorka Brittany Furlan.

Netreba príliš zdôrazňovať, že ho brunetka opantala aj svojím dokonalým telom. A aj keď mnohí muži nie sú radi, keď ich polovičku v bikinách niekto očumuje, Tommy Lee k nim rozhodne nepatrí. Dokonca sám dal na instagram záber svojej polonahej manželky.

„Zabije ma za to, že som to zverejnil, ale pozrite na to 100% prirodzené telo,” napísal k fotke hudobník, ktorý momentálne so svojou láskou dovolenkuje v Mexiku. Fanúšikovia nešetrili slovami chvály. Mnohí ale diskutovali, či su jej prsia prirodzené alebo má silikóny. Zopár jedincov si Tommyho doberalo napríklad komentármi, či je to fotografia jeho dcéry a podobne.

Tommy Lee má v posteli toto božské telo. Zdroj: Instagram