Slávna sexbomba na love: Ako návnadu použila svoje telo!

Pamela Anderson loví chlapov na svoje sexi krivky. Tieto šaty ich skvele zvýraznili.

Zdroj: SITA

PARÍŽ - Hoci to znie neuveriteľne, sexbomba Pamela Anderson (52) je momentálne bez chlapa. Nie však pre to, že by o ňu muži nejavili záujem, ale kvôli tomu, že jej v júni stroskotal vzťah s futbalistom Adilom Rami, ktorý je od nej mladší o 18 rokov. Zdá sa, že slávnu blondínku už rozchod ako-tak prebolel a hľadá si nového milenca. Do spoločnosti totiž vyrazila v šatách, ktoré dokonale zvýraznili jej sexepíl!