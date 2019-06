Brutálna šikana: Známeho speváka priviazali o plot a... Hádzali mu kamene do hlavy!

"Keď sme sa presťahovali do mesta Gold Coast, boli sme jediná etnická rodina, ktorú som tam poznal. Všetci okolo boli svetlovlasí, modrookí Austrálčania. V škole ma raz priviazali o plot a striedavo do mňa hádzali kamene, aby videli, komu sa podarilo hodiť mi ho do hlavy. Pamätám si, ako mi učiteľ povedal, aby som si nemyslel, že sa mi bude v jeho triede dariť. Povedal, že nechce vidieť moju tvár," uviedol spevák, ktorý sa s učiteľom po rokoch stretol, no nič mu nezazlieval. "Objal som ho. Povedal mi, že je na mňa hrdý. Nemal som voči nemu odpor, pretože som vedel, že tak to v tých časoch jednoducho chodilo," vyjadril sa.

Peter Andre, celým menom Peter James Andrea, vydal debutový, eponymný album v roku 1993. Nasledovali štúdiovky Natural (1996), Time (1997), The Long Road Back (2004), Revelation (2009), Accelerate (2010), Angels & Demons (2012), Big Night (2014), Come Fly With Me (2015) a White Christmas (2015). Okrem toho má na konte aj album A Whole New World (2006), ktorý nahral s exmanželkou Katie Price, a tiež kompilácie The Very Best Of Peter Andre: The Hits Collection (2002), The Platinum Collection (2005) a Unconditional: Love Songs (2010). Medzi jeho najznámejšie skladby patria Mysterious Girl, Flava alebo I Feel You.