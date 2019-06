Slávna Madonna sa priznala: Myslí si, že trpí vážnou psychickou poruchou

"Mám OCD. Áno, neznášam nezastlaté postele, neporiadok v izbách a zbytočne rozsvietené svetlá," vyjadrila sa 60-ročná rodáčka z Bay City v Michigane. Moderátor ju následne vyzval, aby prikázala svojim šiestim deťom, nech si po sebe upratujú. "Ale nie, to vážne? Keď im poviem, aby si po sebe upratali, nepočúvajú ma," odpovedala a dodala, že s každým ďalším dieťaťom sa z nej stala lepšia matka. "Každé dieťa si vyžaduje inú dávku pozornosti. Naozaj musíte byť pripravení na všetko. Čím viac detí máte, tým ste lepší rodič. Je to ako so všetkým. Čím viac skladieb napíšem, tým som lepšia skladateľka," vyhlásila.

Madonna Louise Ciccone patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko nato sa vydala na sólovú dráhu. V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012), Rebel Heart (2015) a Madame X (2019).

Na konte má napríklad sedem cien Grammy a od roku 2008 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995), Evita (1996) alebo Dnes neumieraj (2002). Režírovala snímky Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011). Získala tiež dva Zlaté glóbusy - v roku 1997 za hlavnú rolu v muzikáli Evita a v roku 2012 za pieseň Masterpiece z filmu W.E.