Novy vzťah v slovenskom šoubiznise: Známa speváčka ukázala exotického frajera!

O tom, že blondínka má priateľa, sa dlho nevedelo. Hoci pravidelne koncertuje a komunikuje s fanúšikmi, tým, že po jej boku stojí priateľ, sa doteraz nepochválila. Najnovšie si však zrejme povedala, že už nemá prečo zatĺkať a svojho drahého "strčila" rovno do svojho najnovšie videoklipu s názvom Loyal.

Zdroj: PR

Sexi blondínka nám prezradila aj to, ako sa so svojím partnerom zoznámila. "Cez Instagram. Zazdieľala som jeho album a on si všimol skladby na mojom profile," prezradila nám Aless, keď sme sa jej spýtali, ako sa dala dokopy so svojou exotickou polovičkou.

Zdroj: PR

Priznala aj to, že romantický vzťah najprv neplánovali. Komunikovať začali kvôli práci, no napokon z toho vznikol vzťah, ktorý speváčka berie tak vážne, že svoju lásku ukázala aj v klipe. „Začali sme byť v kontakte a dohodli sme, že mi dá spoluprácu na album. Keď mi napísal, že má hotový "feat"na skladbu Loyal, rozhodla som sa ísť natočiť klip do USA," povedala nám Aless s tým, že odvtedy za svojím partnerom chodí aspoň raz za mesiac.