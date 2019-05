Sexi herečku zradili plavky: Paparazzov vítali jej holé prsia!

Ukázala aj to, čo (ne)chcela! Patricia Contreras sa živí ako modelka a príležitostná herečka. Veľkú dieru síce do sveta ešte neurobila, avšak stojí za povšimnutie. Kráska z Mexika má totiž sexepílu na rozdávanie. To by potvrdili aj jej priaznivci, s ktorými komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí.

Tam sa najnovšie pochválila aj fotkami v čiernych plavkách. Patricia si totiž v týchto dňoch užíva oddych a relax v Miami. „Skvelá figúra. Tieto krivky je škoda skrývať. Očarujúca,” znejú vybrané z ospevných komentárov.

A hoci sú tieto zábery celkom vydarené, o čosi zaujímavejšie sú fotky, ktoré sa podarilo spraviť paparazzom. Patriciu totiž počas šantenia vo vlnách zradil vrchný diel plaviek a ukázala holé prsia v plnej paráde. Či išlo o náhodu alebo zámer, vie len ona sama.

Patricia Contreras ukázala paparazzom prsia v plnej paráde. Zdroj: profimedia.sk