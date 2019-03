NEW YORK - "Korben Dallas vyjadrili jasnú túžbu vybrať sa do neprebádaných teritórií. Do miest, kde by sa iné skupiny možno neodvážili. A presne to sa mi páčilo. Skočiť z útesu dobrého vkusu s rozbehom a úsmevom na tvári. Môže vám to zničiť kariéru, ale tiež je to veľká zábava," hovorí producent Eddie Stevens o novom albume Korben Dallas Bazén, ktorý vyšiel minulý týždeň.