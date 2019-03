Demi Lovato opäť single: ROZCHOD po štyroch mesiacoch randenia!

Lovato s Levym prvý raz odfotografovali na večeri v Los Angeles minulý rok v novembri, krátko po tom, ako speváčka opustila liečebné zariadenie po predávkovaní sa. V decembri pár videli v Malibu a nový rok privítali v americkom stredisku Aspen.

Magazín People tiež v utorok potvrdil, že Lovato nedávno podstúpila ďalšiu liečbu v zariadení pri Los Angeles. Podľa zdroja však nejde o recidívu a speváčka sa pre niekoľkotýždňový pobyt v zariadení rozhodla sama. Momentálne je už vo svojom dome v Los Angeles a plánuje pokračovať vo svojej hudobnej kariére.

Demetria Devonne "Demi" Lovato sa preslávila účinkovaním vo filmoch Camp Rock (2008) či Ako chrániť princezné (2009). Ako speváčka vydala albumy Don't Forget (2008), Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) a Tell Me You Love Me (2017), pričom s druhým menovaným dobyla americký rebríček Billboard 200 a za predposledný si zas vyslúžila nomináciu na cenu Grammy. V rokoch 2012 a 2013 pôsobila ako porotkyňa v americkej verzii súťaže The X Factor. Magazín Time ju vlani zaradil do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí sveta.