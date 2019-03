Dieťa porodila doma v obývačke: Známa speváčka je dvojnásobnou mamou!

"V noci som vo svojej obývačke porodila prekrásneho chlapčeka. Nepodarilo by sa mi to bez pomocí úžasných Francine, Annie a Robin (pôrodných asistentiek, pozn. redakcie)," uviedla speváčka na Instagrame spolu s fotografiou čerstvo narodeného synčeka. Ware s manželom Samom Burrowsom už spoločne vychovávajú dvojročnú dcérku, ktorá prišla na svet v septembri 2016. Dvojica, ktorá je spolu od svojich osemnástich rokov, sa zosobášila v auguste 2014.

Jessie Ware vydala debutový album Devotion v auguste 2012. Nahrávka sa dostala v UK Charte na piate miesto a speváčke vyniesla nomináciu na Mercury Prize. Nasledovali štúdiovky Tough Love (2014) a Glasshouse (2017), ktoré sa v UK Charte takisto dostali do top 10. Jej skladba Meet Me in the Middle sa objavila na soundtracku filmu Päťdesiat odtieňov sivej (2015) a nahrávka Till The End zase doplnila hudobný sprievod snímky Predtým, ako som ťa poznala (2016). Interpretka má na konte aj päť nominácií na MOBO Awards alebo štyri nominácie na BRIT Awards.