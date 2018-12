Štedrý deň u Martina Chodúra: Takto si spevák najlepšie vychutná Vianoce

„Ja na Vianoce vždy pozerám rozprávky, mám ich s týmito sviatkami tak spojené. To mi zostalo z detstva, my sme nikdy na Vianoce nedodržiavali nijaké zvyky, že by sme liali olovo alebo púšťali škrupinky orechov po vode či chodili na polnočnú omšu. Nič z toho sme nerobili, pozerali sme rozprávky,“ povedal v rozhovore.

Vianočným tradíciám sa napokon neoddáva ani s jeho terajšou partnerkou. „Možno niečo vymyslíme, keď bude Martinko väčší, no pre mňa sú Vianoce skôr ako so zvykmi späté s tým domovom a s radosťou a šťastím, že sú ľudia na seba v ten jeden deň, ktorý na základe histórie zostáva rovnaký a asi bude rovnaký ešte veľmi dlho, skrátka dobrí,“ poznamenal Chodúr.

Ako však vzápätí podotkol, už je podľa vlastných slov zvedavý, ako bude tento rok jeho takmer trojročný syn reagovať na stromček a darčeky. „Ešte pred rokom sa totiž darčekov bál, no rastie ako z vody a je pekné sledovať, ako reaguje. Keď sa mu niečo extrémne páči, má tendenciu sa toho báť, pretože sa mu to proste tak páči, že si s tým nevie poradiť, nevie to spracovať, tak to skôr nechce. Chodí okolo toho, chodí sa na tú vec pozerať, až sa k nej postupne dopracuje a potom ju už nedá z ruky. Je strašne roztomilý,“ uzavrel 29-ročný rodák z Ostravy.