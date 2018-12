Herečka z legendárneho hororu: Krváky jej nevadia, hlavnú rolu by si zopakovala

V rozhovore pre Entertainment Weekly Curtis povedala, že "nemá tušenie", či bude ďalší z týchto filmov, ale "veľmi rada by v ňom hrala". Tento rok to bol "príbeh Laurie" a vyrozprávali ho podľa herečky "krásne". Netuší však, ako by jej postavu zakomponovali do prípadnej budúcej verzie.

Jamie Lee Curtis je dcérou herca Tonyho Curtisa a herečky Janet Leigh. Je známa predovšetkým zo snímok ako Halloween: Predvečer Sviatku Všetkých svätých (1978), Hmla (1980), Výmena (1983), Ryba menom Wanda (1988), Pravdivé lži (1994), Dravé zvery (1997), Halloween: H20 (1998), Halloween: Vzkriesenie (2002), Medzi nami dievčatami (2003), Zase ona! (2010) či Veronica Mars (2014). Účinkovala tiež napríklad v seriáloch Nové dievča (2011) či Scream Queens (2015 - 2016). Na konte má dva Zlaté glóbusy zo siedmich nominácií, jednu filmovú cenu BAFTA z dvoch nominácií a jednu nomináciu na Primetime Emmy. Je tiež autorkou rozprávkových kníh pre deti.