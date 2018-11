Obrovský trapas známej speváčky: Pocikala sa na pódiu!

LOS ANGELES - Nepríjemné! Slávna speváčka Shania Twain (53) bola hosťom Andyho Cohena v šou Watch What Happens Live. S divákmi sa okrem iného podelila aj o nezvyčajné tajomstvo. Šarmantná brunetka pred kamerami priznala, že sa v minulosti na pódiu počúrala.

Shania Twain je sympatická a talentovaná umelkyňa, ktorú netreba zvlášť predstavovať. Na verejnosti sa ukazuje vždy upravená a človek by mal pri pohľade na ňu pocit, že si potrpí na dokonalosť. Zdá sa však, že brunetka nemá problém ukázať sa aj v nelichotivom svetle.

Potvrdila to počas účinkovania v šou Watch What Happens Live, kde prezradila, že sa jej na pódiu prihodil dosť nepríjemný trapas. „Vstávala som zo stoličky a očúrala som sa. Mláčku som zamaskovala tak, že som akože nechtiac kopla do pohára vody. V tú chvíľu som bola zrazu veľmi vynaliezavá,” poznamenala speváčka.

Shania mala šťastie, že na outfite, v ktorom vystupovala, nebolo nič vidieť. „Vďakabohu, mala som sukňu, takže to všetko išlo akosi mimo nej,” dodala Twain. Nuž, keď ide o trapasy, neubránia sa im ani celebrity...