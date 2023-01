Veľké trápenie slávnej speváčky: V detstve ju sexuálne zneužíval nevlastný otec!

Shania Twain patrí vďaka svojmu talentu a kráse medzi najznámejšie speváčky na svete. Najväčšiu slávu jej priniesol album Come On Over z roku 1996, vďaka ktorému sa stala jednou z najpredávanejších umelkýň všetkých čias.

Galéria fotiek (9) Shania Twain

Zdroj: SITA

V najnovšom rozhovore však priznala, že jej spomienky na detstvo a obdobie dospievania sú poriadne bolestivé. Jej nevlastný otec Jerry Twain ju totiž podľa jej slov sexuálne zneužíval. To malo za následok jej problémy s vnímaním vlastného tela.

„Môj nevlastný otec ma donútil behať po našom dome bez košele a dotýkal sa mojich pŕs. Všetko sa to dialo v čase, keď som dospievala. Odvtedy som mala veľkú túžbu uniknúť z vlastného tela," povedala speváčka v televíznom programe Today.

Jedným zo spôsobov, akým sa vyrovnala s touto traumou, bolo aj fotenie aktov na jej nový album. „Je na čase prijať samú seba, prestať sa hanbiť a zmieriť sa so všetkým, čo sa stalo. Toto som ja. Milujem, kto som. Je to vyjadrenie sebavedomia, ktoré som v posledných rokoch nadobudla," uviedla Twain.