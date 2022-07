Slávna Shania Twain prehovorila o najväčšej ZRADE: Muž jej bol NEVERNÝ s najlepšou priateľkou!

LOS ANGELES - 56-ročná speváčka Shania Twain sa rozhodla poodhaliť svoje súkromie vo filme, ktorý sleduje jej život a hviezdnu kariéru. Okrem rozhovorov s umelkyňou obsahuje aj zábery z koncertov, archívne videá a rozhovory s rôznymi celebritami. Dokument s názvom Not Just a Girl vychádza na Netflixe práve dnes.

Ako prezrádza trailer k dokumentu, speváčka sa pred kamerami vyjadrila aj k bolestivému rozvodu s bývalým manželom Robertom. Ten mal pomer s jej dlhoročnou asistentkou a blízkou priateľkou Marie-Anne Thiébaud.

VIDEO: Trailer k počinu Not Just a Girl.

„Bolo to podobne bolestivé, ako keď som stratila rodičov,“ priznala Shania, ktorú táto zrada veľmi zasiahla. Rodičia kanadskej speváčky Jerry a Sharon Twainovci zahynuli pri tragickej autonehode v novembri 1987. Umelkyňa priznáva, že krachujúce manželstvo sa podpísalo aj pod zhoršenie zdravotných problémov, ktoré takmer ukončili jej kariéru. V roku 2003 jej totiž diagnostikovali dysfóniu, poruchu hlasu, kvôli ktorej nemohla spievať. „Myslela som si, že som navždy stratila hlas. Myslela som si, že je koniec,“ povedala k tomu.

Päťnásobná držiteľka ceny Grammy sa s juhoafrickým hudobným producentom a skladateľom stretla v roku 1993, keď ju oslovil po tom, čo si vypočul piesne z jej albumu. Vzťah dvojice nabral na obrátkach a o šesť mesiacov neskôr - v decembri 1993 sa vzali. Pár spolupracoval na mnohých hitoch. V roku 2001 hviezdna speváčka porodila syna, ktorému dali meno Eja.

V máji 2008 sa Shania a Robert po 14 rokoch manželstva rozišli, keď vyšlo najavo, že on má pomer s Marie-Anne.

V tom čase bola Marie-Anne vydatá za švajčiarskeho obchodníka Frédérica Thiébauda a obe rodiny si boli veľmi blízke. Shanaia a Frédéric sa po afére ich manželov spojili a napokon sa do seba zamilovali. V roku 2011 Shania pre magazín People povedala, že jej románik s Frédéricom bol úplne nečakaný. „Nechcela som znova milovať – bola to posledná vec, na ktorú som myslela,“ povedala. Umelkyňa vysvetlila, že sa zdráhala nadviazať vzťah s Frédéricom, no neskôr podľahla svojim citom. „Spočiatku som to odmietla, ale nemohla som ovládať Fredovu lásku ku mne a to, aké ľahké je milovať," dodala.

Galéria fotiek (8) Shania Twain našla šťastie po boku Frédérica, s ktorým sa dali dokopy po tom, čo sa prevalil pomer ich polovičiek.

Zdroj: profimedia.sk

Oficiálne spolu začali randiť v roku 2009 a zasnúbenie oznámili v decembri 2010. Shania a Frédéric sa zosobášili na malej ceremónii pri západe slnka v Rincone v Portoriku na Nový rok v roku 2011. „Som skutočne vďačná za to, čím som si prešla, a nič by som nemenila,“ napísala Shania vo svojej autobiografii z roku 2011 From This Moment On.