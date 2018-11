Geissenka (53) sa vycapila na net polonahá: Róóóbert, ty máš doma riadnu cicu!

Carmen Geiss

Zdroj: Instagram

FOTO vnutri!

MALDIVY - Ešte nepatrí do starého železa! Reč je o nemeckej pracháčke Carmen Geiss (53), ktorú v našich končinách netreba hádam nikomu predstavovať. Afektovaná blondínka si momentálne so svojou rodinou užíva oddych v luxusnej dovolenkovej destinácii odkiaľ poslala fanúšikom pozdrav v sexi plavkách. Pozrite sa, ako jej to pristane!