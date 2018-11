Julia Roberts žiari radosťou: Život mi zmenilo stretnutie s mojím manželom

NEW YORK - Americkej herečke Julii Roberts najviac zmenilo život stretnutie s jej manželom Danielom Moderom. Päťdesiatjedenročná rodáčka z mesta Smyrna v štáte Georgia to povedala pre Goop podcast.

"Myslím si, že prvý seizmický posun som zažila, keď som stretla Dannyho. Po svadbe som vedela, že môj život už nikdy nebude rovnaký ako predtým a bude to úžasné. Až do dnešného dňa, do tejto minúty, je moja najobľúbenejšia osoba. Veľmi sa milujeme a užívame si spoločnosť toho druhého," vyjadrila sa. Dvojica sa zosobášila v roku 2002 a má spolu tri deti. V období 1993 až 1995 bol herečkiným manželom hudobník Lyle Lovett.

Julia Fiona Roberts má na konte Oscara za stvárnenie Erin Brockovich v rovnomennom filme Stevena Soderbergha z roku 2000. Na celom svete sa však preslávila už desať rokov predtým ako Vivian Ward v romantickej snímke Pretty Woman (1990), pričom táto úloha jej vyniesla okrem oscarovej nominácie aj Zlatý glóbus. Jej ďalšími filmami sú napríklad Zomrieť mladý (1991), Noci s nepriateľom (1991), Prípad Pelikán (1993), Svadba môjho najlepšieho priateľa (1997), Notting Hill (1999), Nevesta na úteku (1999), Dannyho jedenástka (2001), Mexičan (2001), Zlatíčka pre každého (2001), Na dotyk (2004), Dannyho dvanástka (2004), Súkromná vojna pána Wilsona (2007), Valentín (2010), Jedz, modli sa, miluj (2010), Moja krásna učiteľka (2011), Snehulienka (2012), Blízko od seba (2013), Tajomstvo ich očí (2015), Hra peňazí (2016) alebo Deň matiek (2016).