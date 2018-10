Kontroverzná modelka vo svadobnom: Farára by z takejto nevesty porazilo!

LOS ANGELES - Takáto nevesta sa často nevidí! Modelka Amber Rose (34) je povestná provokatívnymi outfitmi i tým, že sa nebojí nahoty. S jej menom je už pár rokov spätý protestný pochod Slutwalk, na ktorom sa to hemží sporo odetými ženami. Pozrite sa, ako počas tohto ročníka vyzerala!

Odhalené prsia, negližé a podväzky! Takto sa v kostýme nehanebnej nevesty predviedla modelka Amber Rose. Tá si to, našťastie, sporo odetá nenamierila pred oltár, ale na pochod Slutwalk, na ktorom je priam žiadúce byť v takomto sexi kúsku.

Postata spomínaného protestu spočíva v tom, že ženy by si mali slobodne obliekať, čo chcú, bez toho, aby ich niekto označoval za -slušne povedané- prostitútky. Cieľom pochodu je tiež poukázať na to, ako spoločnosť reaguje na ženy, ktoré sú obeťou sexuálneho násilia. O mnohých sa často vyjadrujú, že ak pôsobia promiskuitne, tak si o to vlastne koledovali.

Amber je akousi tvárou tohto pochodu a každý rok si dáva záležať na tom, aby jej outfit nebol nudný. Tentokrát zo seba urobila sexi nevestu. A hoci by sa našlo viacero pánov, ktorých by takáto mladucha potešila, pred oltár by ju zrejme nikto nepustil...

