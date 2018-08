Thirty Seconds To Mars na Slovensku: Prekvapivá požiadavka... Načo im bude TOTO?!

"Skupina Thirty Seconds To Mars skutočne nevyžaduje žiadne mimoriadne požiadavky. Záležať si však dali na kvalitnom občerstvení, ktoré pozostáva zo zdravého jedla a nápojov. Jedinou požiadavkou, ktorá nebýva až tak bežná, bola vaňa naplnená obrovským množstvom ľadu. Predpokladáme, že požiadavka ide opäť ruka v ruke so zdravým životným štýlom bratov Letovcov a majú v pláne sa otužovať," prezradila PR manažérka Janka Marczellová z agentúry Vivien.

Muzikanti plánujú v Bratislave predstaviť skladby z najnovšieho albumu America (2018), ktorý obsahuje single ako napríklad Walk on Water či Rescue Me. Fanúšikovia a fanúšičky sa môžu tešiť aj na ďalšie hity formácie.

Thirty Seconds To Mars vznikli v roku 1998 v Los Angeles. V roku 2002 vydali debutový album 30 Seconds to Mars, po ktorom nasledovali štúdiovky A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009), Love, Lust, Faith And Dreams (2013) a spomínaná America (2018). Medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad The Kill, From Yesterday, This Is War, Closer To The Edge či Up in the Air. Na konte majú okrem iného Billboard Music Award, NME Award, deväť MTV Europe Music Awards alebo tri MTV Video Music Awards. V skupine pôsobia Jared Leto a jeho brat Shannon Leto.