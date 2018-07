Kontroverzná markizáčka: Živí sa ako DOMINA... Nechutné praktiky, z ktorých sa vám dvihne žalúdok!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto je poriadny masaker! Hoci exfarmárka Gabika Bullová (35) nikdy nebola žiadnym anjelikom a o jej súkromnom živote sa toho už popísalo viac než dosť, to, k čomu sa najnovšie priznala, v slovenskom šoubiznise nemá obdoby. Kontroverzná brunetka to verejnosti povedala úplne na rovinu - pracujem ako DOMINA a nehanbím sa za to!

V stredu ráno sme do redakcie dostali tip, pri ktorom sme neverili vlastným, očiam. Hoci v minulosti sa rôzne hviezdičky snažili vždy tajiť, že si zarábajú sexuálnymi praktikami, Gabriela Bullová to najnovšie vykričala do celého sveta. Ako nás informoval nás čitateľ, pod vlastným menom si vytvorila profil na instagrame, kde svieti povolanie domina.

Zdroj: Instagram GB

Hoci pri Gabike sme už zvyknutí na všeličo, predsa len ide o dosť šokujúcu správu. Ako sme ale neskôr zistili, je to skutočne tak a bývalá moderátorka Sexy športu na Dajto sa týmto svojím povolaním naozaj vôbec netají. Najnovšiemu vydaniu týždenníka Šarm totiž dopodrobna opísala, čo jej nový džob zahŕňa. Ako domina sa údajne začala živiť kvôli tomu, aby zo seba vypustila agresivitu, ktorá sa v nej nahromadila z minulých nevydarených vzťahov.

A kto sú jej klienti? „Väčšinou sú to ženáči a podnikatelia alebo vyššie postavení, top manažéri. Takí, ktorí nad sebou nemajú nadriadeného. Majú pod sebou podriadených, dávajú rozkazy, a preto potrebujú byť v opačnej úlohe,“ prezradila Gabika pre spomínaný týždenník.

Hoci hovorí, že s klientmi sex nemá, páni od nej vyžadujú celkom iné služby. Kým jedným stačí svojej domine navariť, upratať alebo aby si na nich vyložila nohy, v jej mučiarni sa vyskytujú aj oveľa kontroverznejšie praktiky. „Minule prišiel Francúz, do telefónu povedal, že prinesie jedlo, lebo chce z mojich nôh jesť,“ rozhovorila sa Bullová, ktorá dotyčného prinútila, aby z jej nôh i podpätku zlízal nátierku, ktorá mu vôbec nechutila.

Gabika Bullová sa tým, že sa živí ako domina, absolútne netají. Zdroj: Instagram G.B.

Aj takto môže dopadnúť Gabikina obľúbená praktika s bičíkom. Zdroj: Instagram G.B.

A to ani zďaleka nie je všetko. „Jeden stále volal, aby som mu prdela do tváre. To si neviem predstaviť. Ani čo sa týka fekálií – slušne sa to povie kaviár – to nerobím. Ale natur sekt, teda môj moč, podám v pohári na šampanské, to mi problém nerobí,“ priznala otvorene blondínka, ktorá by sa momentálne vraj chcela viac zamerať na elektrické mučenie.

A čo na toto priznanie hovorí jej okolie a deti? Jej najbližší i vraj zvykli, syn o tom nevie a dcéra je s povolaním svojej mamy vysporiadaná. Dokonca s ňou o požiadavkách svojich klientov vedie debaty. „Je v pohode, veľakrát sa smejeme, keď jej porozprávam nejaké extrémy,“ dodala Bullová, ktorá momentálne partnera nemá a keď sa potrebuje pritúliť, vyhľadá svojho milenca.