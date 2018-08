Vychudnutá herečka na premiére: Kosti, koža a silikón!

Znie to neuveriteľne, ale sci-fi horor Sharknado sa dočkal už šiesteho pokračovania. Ako avizuje pôvodný názov - The Last Shakrnado: It´s About Time, malo by ísť už o posledný počin, v ktorom stvárňujú hlavné úlohy nebezpečné žraloky, Ian Ziering, známy ako Steve zo seriálu Beverly Hills 90210 a vychudnutá Tara Reid.

Počas uplynulého víkendu sa konala slávnostná premiéra, na ktorej nechýbali ani spomínaní herci a tvorcovia. Tara si pri tej príležitosti obliekla provokatívne šaty, pod ktoré si nedala podprsenku. Prítomným fotografom sa tak naskytol pohľad nielen na jej kostnaté telo, ale i silikónom vylepšené prsia.

Hoci sa fanúšikovia o známu blondínku strachujú, ona popiera, že by mala zdravotné problémy. „Nie som anorektička. Ani som nikdy nebola a nemám žiadnu poruchu príjmu potravy. Ľudia o mne roky hovoria ako o chorobne chudej. Ale ja jednoducho taká som. A jem. Jem stále, toto je moja normálna hmotnosť a túžim po tom, aby ma ľudia nechali na pokoji. Kedykoľvek som v reštauráci, tak na mňa neustále pozerajú a šepkajú si, Je to nepríjemné,” uviedla v nedávnom rozhovore Tara.

Tara Reid zavítala na premiéru v šatách, ktoré odhaľovali jej chudé telo i obliny pŕs. Zdroj: profimedia.sk