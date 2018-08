Členovia slávnej kapely vtrhli do izby nevesty a... Totálne jej pokazili svadbu!

Hviezdy z Boyzone mi zničili svadobný deň! Sťažuje sa Sarah Martinson, ktorá sa vo svojej hotelovej izbe chystala na spánok, keď ju vyrušila nečakaná návšteva. Vo dverách sa zrazu objavila dvojica mužov. „Povedala som im, nech odídu. Až potom som si uvedomila, že to sú Keith a Shane z kapely Boyzone. Vraj hľadajú minibar,” poznamenala pre The Sun nešťastná žena.

Ako vyšlo najavo, celebritní hostia dostali omylom kľúč od jej izby. „Hneď, keď sa to vysvetlilo, tak odišli,” reagovala hovorkyňa kapely. Nevesta však pre to nemala pochopenie. „V deň svojej svadby som sa cítila ako zombie, keďže som zle spala. Mal to byť najkrajší deň môjho života,” posťažovala si. Podľa medializovaných informácií luxusný hotel jej ponúkol 1 700 libier ako odškodné.