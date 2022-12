Hviezdneho speváka nafotili po rokoch v ústraní: Psychické problémy a pokus o samovraždu!

Backstreet Boys, Take That, Boyzone, či East 17 boli kapely, ktoré mali svojho času množstvo fanúšičiek po celom svete. S poslednou spomínanou sa spájajú napríkald hity Stay Another Day, Let It Rain, či All Around the Word. Jedným z jej spevákov bol aj fešák menom Brian Harvey.

Jeho skvele rozbehnutú kariéru však skomplikovali vážne psychické problémy i to, že sa verejne priznal k užívaniu drog. Kvôli tomu ho v roku 1997 z kapely vyhodili. V roku 2005 spevák takmer zomrel, keď spadol pod kolesá svojho luxusného auto. Vraj mu bolo nevoľno z jedla. Avšak v minulosti sa už pokúsil o samovraždu, a tak sa mnohí nazdávajú, že ani tentokrát nešlo len o nešťastnú náhodu.

Nevedno, čomu sa Brian momentálne venuje, isté ale je, že verejnosti a spoločenským podujatiam sa vyhýba. Pred pár dňami sa však bulvárnym fotografom podarilo nafotiť ho pri jeho dome, kde pomáhal s vypratávaním vecí. Na sebe mal pohodlnú teplakovú súpravu a na hlave šiltovku, ktorá bola vždy neodmysliteľnou súčasťou jeho imidžu.

Galéria fotiek (2) Brian Harvey

Zdroj: profimedia.sk