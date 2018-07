Tehotná herečka ukázala telo: Och, je to peklo!

LOS ANGELES - Bez servítky! Herečka Hilary Duff (30) momentálne nosí pod srdcom svoje druhé dieťatko. A hoci sa o tehotenstve zvykne hovoriť ako o najkrajšom období v živote ženy, tento stav so sebou prináša aj iné, než len radostné pocity. Pozrite sa, ako to vníma slávna blondínka!

Začiatkom roka zverejnila Hilary Duff na instagrame fotku, na ktorej pózuje s tehotenským bruškom. To však nebolo ozajstné, ale len falošné, kvôli účinkovaniu v novom filme. Netrvalo ale dlho a sympatická blondínka oznámila svetu, že je ozaj tehotná. Otcom jej druhého dieťatka je spevák Matthew Koma. Hilary už má synčeka z prvého manželstva.

Tehotenstvo je obdobím, ktoré výrazne poznačí život každej ženy. A to nielen, čo sa vzhľadu týka, ale hormóny neraz lomcujú aj so ženskou psychikou. Hilary sa preto rozhodla podporiť budúce mamičky a dala im najavo, že aj ona prežíva zmiešané pocity.

„Prsia sú veľké, brucho je veľké, celé telo je veľké. Človeče, tehotenstvo je ťažké. Posielam lásku všetkým maminám, ktoré to zvládajú bez námahy. Táto cesta je pekelne náročná, ale tiež neuveriteľne špeciálna. Je krásne, že vo mne rastie nový život a snívam o všetkých dobrodružstvách, ktoré ma čakajú. Ale... Je takmer nemožné sa obuť, je mi zle z toho, že sa v noci deväťkrát zobudím, lebo musím čúrať a pozerať sa do zrkadla na toto divné telo mi momentálne tiež nie je veľmi po chuti. Len pripomínam sebe a ostatným, aké sme my ženy krásne a silné,” vyjadrila sa Hilary, ktorá zároveň pridala fotku svojho guľatého bruška. Nájdete ju v GALÉRII>>