Promi mama NAHÁ na titulke: TETOVANIE na intímnych partiách a... Po 3. pôrode vyzerá BRUTÁLNE!

Spomínaný magazín na svojich stránkach už neraz oslavoval dokonalé telo nejakej známej krásky. Inak to nie je ani v aktuálnom dvojčísle na máj a jún, keď titulke Women´s Health "kraľuje" obľúbená speváčka a herečka Hilary Duff.

Hilary sa v priloženom rozhovore netajila tým, že sa roky snažila žiť podľa hollywoodskych štandardov. Neraz bola za svoju váhu kritizovaná. Po pôrode druhého dieťaťa sa však jej pohľad úplne zmenil. „Som hrdá na svoje telo. Som hrdá na to, že priviedlo na svet tri deti. Dostala som sa do bodu, keď v pokoji prijímam zmeny, ktorými prešlo,” uviedla pre Women´s Health krásna umelkyňa. Svoje tretie dieťa priviedla na svet len v marci minulého roka.

Blondínka, ktorá na svojej postave poctivo pracuje, tiež dodala, že chce, aby ľudia vedeli, že ju pred fotením natreli tak, aby jej pleť žiarila a uložili ju do správnej pózy, ktorá jej telu lichotí. A že práve vďaka tomu je výsledok taký, aký je. Z reakcií čitateľov a fanúšikov - Ohromujúci!

Galéria fotiek (12) Zdroj: Instagram/ Women´s Health

Hilary na svojom Instagrame priznala, že toto fotenie pre ňu bolo svojím spôsobom strašidelné a desila sa ho. „Avšak bolo to to najkrajšie ženské fotenie a ja som si to užila. Cítila som sa silná a krásna. Veľa som sa nasmiala, keď som robila niektorú z tých póz bez mojich džínsov s vysokým pásom a oversize vecí, ktoré bežne nosím,” dodala sympatická umelkyňa.

Blondínkino telo zdobí 19 menších tetovaní. Každé jedno z nich má pre ňu svoj význam. Zaujímavé je, že počas pózovania pre Women´s Health odhalila, že jednu kresbu ukrýva aj v lonovej oblasti.