Šokujúce špekulácie sa potvrdili: Slávny spevák má dieťa s bývalou pornoherečkou

V skladbe Emotionless rapuje, že svoje dieťa "skrýval pred svetom, skrýval svet pred mojím dieťaťom". V nahrávke March 14 zdanlivo hovorí o jeho vzťahu s matkou dieťaťa, pričom odkazuje na hit Billie Jean od zosnulého speváka Michaela Jacskona. "Nie je moja milenka ako Billie Jean, ale dieťa je moje", pričom tiež tvrdí, že sa s ňou stretol len dvakrát. Tridsaťjedenročný rodák z Toronta tiež v nahrávke potvrdil, že sa jeho syn narodil 11. októbra, a keď testy potvrdili jeho otcovstvo, oslávil to v Miami. Interpret zároveň prezradil, že sa s chlapcom videl len raz, počas vianočných sviatkov.

Špekulácie o Drakeovom otcovstve sa objavili vlani v máji, keď Brussaux pre portál TMZ tvrdila, že je s ním tehotná už tri a pol mesiaca a najala si dvoch newyorských právnikov, aby dokázala jeho otcovstvo a mohla od neho dostávať alimenty. Rapperov hovorca v tom čase uviedol, že interpret neverí, že je dieťa jeho. Otázka otcovstva sa objavila znova minulý mesiac, keď rapper Pusha T zverejnil skladbu namierenú proti Drakeovi The Story of Adidon, v ktorej tvrdil, že "skrýva dieťa".

Drake sprístupnil Scorpion na digitálnych službách vo štvrtok krátko pred polnocou. Dvojalbum má dovedna 25 piesní a podieľali sa na ňom napríklad Jay Z, Nicki Minaj, Future and Ty Dolla Sign. Na nahrávke sa tiež nachádzajú sample od Michaela Jacksona ci Mariah Carey.

Drake, celým menom Aubrey Drake Graham, začínal ako herec v seriáli Degrassi: The Next Generation (2001 - 2015), v ktorom účinkoval v rokoch 2001 až 2009. Na hudobnej scéne debutoval v roku 2006 mixtapeom Room For Improvement, neskôr vydal štúdiovky Thank Me Later (2010), Take Care (2011), Nothing Was The Same (2013) a Views (2016). So všetkými štyrmi albumami, ako aj s mixtapemi If You're Reading This It's Too Late (2015) a What A Time To Be Alive (feat. Future) (2015) a nahrávkou More Life (2017), dobyl americký rebríček Billboard 200. Na konte má tri Grammy, dvanásť BET Awards či päť American Music Awards. Ako herec sa objavil napríklad aj v snímke Charlie Bartlett (2007).