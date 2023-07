Divoký “Scooter” si nabalil o 37 rokov mladšiu: TAKTO si so študentkou hrkútal v mori!

Skupina Scooter bodovala medzi slovenskými fanúšikmi najmä na prelome milénia. Techno dance hudba tohto nemeckého zoskupenia nemohla chýbať na žiadnej kvalitnej diskotéke. Odvtedy však uplynulo veľa rokov a hoci ich nové skladby už nebodujú v hitparádach, o jej členoch je stále počuť... Alebo aspoň o 59-ročnom frontmanovi H.P. Baxxterovi.

V máji sa totiž prevalilo, že tento 60-nik zbalil o 37 rokov mladšiu krásku. Do oka mu padla 22-ročná študentka Sara. „Áno, sme spolu - už takmer tri mesiace,“ potvrdil v máji s tým, že len čo sa spoznali, okamžite medzi nimi preskočila iskra. Fanúšikovia však ich láske veľmi neprajú. „Toto je tvoja priateľka?! Nemáš súdnosť? Mohla by to byť tvoja vnučka,“ nakladali spevákovi na sociálnych sieťach.

No po zhliadnutí najnovších fotiek zaľúbenej dvojice, neprajníkov aj roztrhá od zlosti. H.P. Baxxter a Sara si v týchto dňoch užívajú oddych na slnečnom Mykonose. A paparazzi ich nafotili, ako si hrkútajú v mori. Nechýbali vrúcne objatia a horúce bozky... A ešte tá sexi postavička mladučkej Sary. Nuž, hudobníkovi je čo závidieť!

