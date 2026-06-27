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Známy exfarmár po búrlivom rozchode je opäť zamilovaný: FOTO Spoločné zábery s novou partnerkou!

Marián Hanousek (25) Zobraziť galériu (28)
Marián Hanousek (25) (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Zdá sa, že na bolestivý rozchod je už minulosťou! Bývalý účasník reality šou Marián Hanousek sa pochválil novou láskou. Spoločné zábery doplnil slovami, ktoré hovoria za všetko. Jeho odkaz o návrate na správnu cestu nenechal nikoho chladným.

Exfarmári Marián Hanousek a Michaela Doležalová sa dali dokopy počas reality šou, kde medzi nimi preskočila iskra. Ich vzťah pokračoval aj po skončení projektu a niekoľko mesiacov tvorili pár aj mimo televíznych kamier. V polovici apríla tohto roka však obaja potvrdili, že sa ich cesty rozišli. 

Rozchod sprevádzali silné emócie a otvorené vyjadrenia na sociálnych sieťach. Obaja priznali, že ich vzťah prechádzal náročným obdobím, no napokon sa rozhodli ísť každý vlastnou cestou.„Je koniec. Bol to jeden z najkrajších príbehov, aké som mala. Plný smiechu, momentov, ktoré sa nedajú zopakovať, a pocitov, ktoré si ponesiem so sebou ešte veľmi dlho. Mrzí ma to… viac než viem opísať. Pretože niektoré veci sa neskončia preto, že by neboli krásne, ale preto, že jednoducho nemajú pokračovanie. A viem, že tento rozchod nebude jednoduchý. Ale možno práve preto bol ten vzťah taký výnimočný," oznámila pred necelými tromi mesiacmi exfarmárka. 

Zdá sa však, že Marián už opäť našiel dôvod na úsmev. Na svojom profile zverejnil sériu fotografií s novou partnerkou, čím dal najavo, že vo svojom osobnom živote začína novú kapitolu. Spoločné zábery doplnil výstižným odkazom: „Všetci niekedy stratíme svoju cestu. Skutočne nezáleží na tom, že sme mimo trať, ale na tom, aby sme našli silu vrátiť sa späť na tú správnu. Mier.“ Z fotografií je zrejmé, že po jeho boku je nová žena, s ktorou pôsobí spokojne a uvoľnene. Novú životnú kapitolu nezačal len Marián.

Exfarmár Marián Hanousek má novú priateľku.
Zobraziť galériu (28)
Exfarmár Marián Hanousek má novú priateľku.  (Zdroj: Instagram)

Dva mesiace po rozchode prehovorila aj Michaela Doležalová, ktorá priznala, že v jej živote sa objavil nový muž. Zároveň však zdôraznila, že svoj súkromný život si chce tentoraz viac strážiť. „Áno, v mojom živote je niekto nový. Je to muž, ktorý nie je verejne známy, ani ním nebude, a úprimne ani nemám potrebu ho ukazovať svetu. Nie preto, že by som sa za niečo hanbila alebo niečo skrývala, ale preto, že niektoré veci si zaslúžia zostať len medzi dvoma ľuďmi. Nie všetko, čo je vzácne, musí byť vystavené na obdiv. Spoznávame sa, netvoríme pár,“ vysvetlila.

Zdá sa tak, že obaja bývalí partneri sa po rozchode posunuli ďalej. Zatiaľ čo Michaela si svoje nové zoznámenie necháva v súkromí, Marián sa rozhodol svoju novú lásku predstaviť aj prostredníctvom spoločných fotografií.

Viac o téme: Michaela DoležalováMarián HanousekNová frajerka
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