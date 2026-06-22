Czoborová sa pustila do triedenia vecí po zosnulej mame: V najťažších chvíľach má nečakanú oporu!

BRATISLAVA - Len niekoľko mesiacov po smrti milovanej mamy Valérie (†87) sa Zora Czoborová odhodlala na krok, ktorému sa mnohí pozostalí dlho vyhýbajú. Pri triedení osobných vecí zosnulej mamy ju premohli silné emócie. V náročných okamihoch však nezostala sama.
Známa slovenská fitness trénerka a podnikateľka Zora Czoborová prežíva jedno z najťažších období svojho života. Jej mama Valéria zomrela v apríli tohto roka po zdravotných komplikáciách, pričom strata milovaného človeka zanechala v Zorinom živote obrovskú prázdnotu.
Hoci od smutnej udalosti uplynulo už niekoľko mesiacov, bolestivé chvíle sa jej naďalej vracajú. Najnovšie sa rozhodla pustiť do triedenia vecí po zosnulej mame, čo v nej vyvolalo silnú vlnu emócií. Na sociálnej sieti sa fanúšikom zdôverila, že ráno sa cítila dostatočne silná na to, aby otvorila mamin šatník a začala s náročným procesom lúčenia sa s jej osobnými vecami. „Ochchchc... dnes som sa ráno cítil dosť silná na to, aby som sa pustila do triedenia vecí po maminke... je to tak bolestivé.... chvíľku revem, chvíľku som ok....,“ napísala úprimne.
Práve v tejto chvíli však neostala sama. Veľkou psychickou oporou sa pre ňu stala Adelka, jej milovaná fenka. Podľa Zoriných slov akoby presne vycítila, že jej panička prežíva náročné momenty. „Adelka pomáha – psychická opora, vždy, keď plačem, sa na mňa vrhne a bozkáva ma,“ dodala dojato. Vďaka vernej Adelke však nie je na svoj smútok sama. Práve malé prejavy oddanosti a lásky zo strany štvornohého miláčika jej v týchto dňoch pomáhajú zvládať chvíle, keď sú spomienky na mamu najsilnejšie.
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