Dráma v Česku: Žena sa vrátila k manželovi a našla sokyňu! Veci jej začala vyhadzovať z okna

ÚSTÍ NAD LABEM - Nezvyčajný partnerský spor riešili mestskí policajti v českom Ústí nad Labem. Po návrate manželky domov skončili osobné veci jej sokyne na chodníku pred panelovým domom. Na miesto napokon musela prísť aj štátna polícia.
Mestskí policajti v Ústí nad Labem dostali počas hliadkovej činnosti oznámenie o tom, že z okna bytového domu v Ladovej ulici niekto vyhadzuje rôzne predmety na chodník.
Na tiesňovú linku zavolala žena, ktorá operátorovi oznámila, že z okna lietajú jej osobné veci.
Manželka sa nečakane vrátila domov
Po príchode na miesto hliadka zistila, že situácia bola dôsledkom komplikovaných partnerských vzťahov. Oznamovateľka bývala u svojho priateľa, ktorého pred časom opustila manželka. Tá sa však v daný deň nečakane vrátila domov.
Podľa informácií Mestskej polície Ústí nad Labem začala manželka vyhadzovať z bytu osobné veci partnerovej novej známosti priamo pred panelový dom.
Muž sa rozhodol pre manželku
Prítomný muž policajtom povedal, že chce obnoviť vzťah so svojou manželkou, ktorá sa k nemu vrátila. Pre druhú ženu tak nezostalo nič iné, než byt opustiť.
Na miesto následne dorazila aj hliadka Policie ČR, ktorá si celý prípad prevzala na ďalšie riešenie.
Na žiadosť štátnej polície zostali mestskí policajti v byte dovtedy, kým si odmietnutá žena zbalila všetky svoje osobné veci a pokojne odišla.
Podľa zverejnených informácií sa incident zaobišiel bez zranení. Městská policie Ústí nad Labem prípad opísala na svojej oficiálnej facebookovej stránke ako jeden z netradičných zásahov, s ktorými sa jej hliadky počas služby stretávajú.