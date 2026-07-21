Festivaly ovládol letný hit: Pozri si tento REMIX

Premeň svoju letnú sezónu na nezabudnuteľný zážitok s novou limitovanou edíciou IQOS ILUMA i REMIX, ktorá prichádza s fascinujúcim holografickým dizajnom. Ten zachytáva pohyb svetla, žiarivé farby a pulzujúcu energiu leta. A to nie je všetko! Máme pre teba ešte jeden tip v podobe nových príchutí LEVIA.
Unikátna edícia, ktorá ťa okamžite naladí na ten správny vibe. Čaká ťa dovolenka alebo sa chystáš na festival? Limitka je navrhnutá tak, aby sa stala dokonalým štýlovým doplnkom. Zremixuj si leto podľa svojho vlastného vkusu a uži si poriadnu festivalovú náladu vo farbách. Limitovaná edícia je dostupná vo všetkých troch verziách – od prémiového modelu Prime pre luxusný vzhľad, cez ikonickú vlajkovú loď ILUMA i, až po cenovo dostupnejšiu verziu ILUMA i One, ktorá je kompaktná a ideálna na cesty.
Teraz už vieš, že…
…pri používaní zariadenia vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym ako pri klasických cigaretách. Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. To je aj dôvod, prečo sú bezdymové alternatívy vnímané ako menej riziková alternatíva oproti klasickým cigaretám pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. IQOS produkuje o 99 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami.*
Tieto limitované doplnky Remix musíš mať!
Prispôsob si svoje zariadenie presne podľa tvojej aktuálnej nálady alebo letného outfitu s exkluzívnym príslušenstvom. Na výber máš sadu ozdobných krúžkov, alumíniové bočné kryty a ďalšie štýlové kryty pre model Prime, ktoré tvojmu zariadeniu dodajú ten správny letný šmrnc.
Klikni si pre letné osvieženie s novými LEVIA CAPS
Či už beztabakové nikotínové náplne LEVIA poznáš, alebo s nimi iba začínaš, nová svieža rada s pukacou kapsulou ťa úplne dostane. Ich inovatívne jadro z bavlny a brezových vlákien prirodzene viaže nikotín a prináša čistý zážitok.
A aké novinky ťa čakajú? Môžeš siahnuť po LEVIA AMARELO PURPLE PEARL s exotickým mixom sviežich tónov s nikotínom a bohatým ovocným profilom, alebo si vyber LEVIA ZING RUBY PEARL s energickým citrusovým štartom, prípadne vyskúšaj subtropickú jazdu s tónmi vodného melóna LEVIA BLUSH SUN PEARL.
Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
*O 99 % menej“ predstavuje priemerné zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. To nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 99%.
- reklamná správa -