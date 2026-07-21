ŠOK na Slovensku! Prvú tlačovku odmoderoval ROBOT: Trému nemal aj keď sa skoro pošmykol, asistovala mu AI!

BRATISLAVA - Slováci v Bratislave mohli byť svedkom niečoho, čo sa u nás zrejme ešte nikdy predtým nestalo. Nástup moderných technológií nepochybne už zasahuje aj do marketingového sveta a verejných prezentácií. Prvýkrát sa tak stalo, že tlačovú konferenciu o robotike otvoril a moderoval robot. Humanoidný stroj menom Štvorec síce trému, ako sám priznal, nemal, no po prvých slovách sa takmer pošmykol. Ďalší priebeh už bol našťastie hladký a technologický prevratný.
Bratislava bola v pondelok dejiskom technologickej premiéry. Historicky prvú tlačovú konferenciu na Slovensku, ktorú moderoval humanoidný robot menom Štvorec. Na netradičnom podujatí sa predstavili aj slovenskí stredoškoláci z Prešova, ktorí na svetovom finále RoboCup v Južnej Kórei získali hneď dva tituly majstrov sveta.
Na podujatí v bratislavskom Twin City Tower.
VIDEO Prvá tlačová konferencia odmoderovaná robotom:
Úvodné slovo si zobral robot
"Milé dámy a páni, keby mali roboti trému, asi by som ju mal. Lebo toto je prvá tlačová beseda na Slovensku, ktorú moderuje robot. Nebojte sa, bude ich určite viac," vyhlásil robot a začal predstavovať účastníkov. Po úvodnom preslove sa však musel snažiť udržať rovnováhu a takmer sa pošmykol. Našťastie sa však nič nestalo a na pódium zakrátko prišiel aj generálny riaditeľ operátora 4ka Roland Kyška.
Robot poslal riaditeľa, aby sa išiel venovať cateringu, kým on odmoderuje zvyšok
Následne niekoľko minút k divákom hovoril samotný Kyška. Keď dorozprával, opäť sa slova zhostil robot. "Roland, ďakujem. Môžeš sa ísť venovať cateringu," povedal robot, na čo zaznel v miestnosti veľký smiech.
Hlavnými aktérmi konferencie bol tím Speshari zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Tvoria ho Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky, ktorí len nedávno zaznamenali mimoriadny úspech na prestížnom svetovom finále RoboCup v Južnej Kórei.
Slovenskí študenti ovládli hlavnú súťaž Rescue Simulation, v ktorej získali titul majstrov sveta. Druhé zlato pridali v súťaži supertímov, kde ako jediní dosiahli plný počet bodov.
Práve títo mladí programátori stoja aj za humanoidným robotom Štvorcom, ktorý sa v posledných mesiacoch stal známym aj na sociálnych sieťach. Jeho videá dosahujú miliónové pozretia a tentoraz dostal ďalšiu netradičnú úlohu – moderovať celú tlačovú konferenciu.
Nevídaný úspech v zahraničí a nenahraditeľné skúsenosti
Účastníci podujatia mali možnosť bližšie spoznať dvojnásobných majstrov sveta, vypočuť si ich príbeh o ceste na vrchol svetovej robotiky a pozrieť si ukážky ich práce. Reč bola aj o budúcnosti umelej inteligencie, robotiky či o tom, aký potenciál majú slovenské technologické talenty presadiť sa vo svete.
Súčasťou programu bola aj možnosť natočiť rozhovor s humanoidným robotom Štvorcom či sledovať jeho interakciu s návštevníkmi. Organizátori chceli netradičnou formou ukázať, že špičkové technologické projekty nevznikajú iba v zahraničí, ale aj na slovenských stredných školách.