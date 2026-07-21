Poplach v dedine kúsok od Bratislavy: Nebezpečná infekcia! Obec upozorňuje obyvateľov

HVIEZDOSLAVOV - Poplach v dedine ležiacej pár kilometrov od Bratislavy. V Hviezdoslavove sa vyskytla žltačka typu A. Obec upozorňuje obyvateľov, aby dbali na hygienu.
"Vážení obyvatelia, v našej obci bol zaznamenaný prípad žltačky. Vyzývame preto všetkých obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie základných hygienických zásad," informovala obec na svojom webe.
Odporúčajú najmä:
- pravidelne a dôkladne si umývať ruky mydlom a vodou, predovšetkým po použití toalety, po príchode domov a pred prípravou alebo konzumáciou jedla,
- nezdieľať poháre, fľaše, príbory, uteráky ani iné osobné predmety,
- dôkladne umývať ovocie a zeleninu,
- dbať na čistotu domácnosti, toaliet a často používaných povrchov,
- poučiť o správnom umývaní rúk aj deti.
"Medzi možné príznaky ochorenia patria výrazná únava, nechutenstvo, nevoľnosť, bolesti brucha, zvýšená teplota, tmavý moč, svetlá stolica alebo žlté sfarbenie kože a očných bielok. Pri výskyte týchto príznakov kontaktujte svojho všeobecného lekára najskôr telefonicky a riaďte sa jeho pokynmi," upozornili.
Obyvateľov poprosili, aby zachovali pokoj, nepodceňovali prevenciu a sledovali ďalšie oficiálne informácie obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. "Ďakujeme za zodpovedný a ohľaduplný prístup," dodali.