Škandál v predajni KiK: Výkaly v kabínkach, škrtenie predavačky! Prevádzka musela urobiť rázny krok

LINZ - Rakúska predajňa siete KiK v Linzi čelí vážnym problémom. Zamestnanci opisujú časté krádeže, agresívne správanie zákazníkov aj fyzické útoky. Obchod preto podľa vedenia musel pristúpiť k vlastnej bezpečnostnej službe.
Predajňa siete KiK v rakúskom Linzi sa podľa zistení denníka Krone potýka s dlhodobými bezpečnostnými problémami. Po tom, čo noviny Kronen Zeitung minulý týždeň upozornili na znečisťovanie prezliekacích kabínok výkalmi, údajný obchod s drogami v okolí predajne a ďalšie incidenty, navštívili redaktori obchod spolu s viceprimátorom Linzu Martinom Hajartom.
Zamestnanci hovoria o agresii aj krádežiach
Vedúca predajne Karyna Shkliaruk a rakúska obchodná riaditeľka spoločnosti Klara Geringer opísali situáciu, s ktorou sa personál stretáva takmer denne.
Podľa Klary Geringer prichádzajú niektorí ľudia do predajne v silne znečistenom oblečení, prezlečú sa do nového, staré šaty nechajú v kabínke a z obchodu odídu bez zaplatenia.
Podľa zamestnancov pritom nejde o ojedinelé prípady. Krádeže sa podľa nich stali bežnou súčasťou práce.
Bez ochranky by to vraj už nešlo
Krone pripomína, že už minulý týždeň informoval o tom, že prezliekacie kabínky v tejto konkrétnej predajni mali byť znečisťované výkalmi. Noviny tiež upozornili na pitie alkoholu, výtržnosti a údajný obchod s drogami v bezprostrednom okolí obchodu.
Podľa Klary Geringer musela spoločnosť reagovať nasadením vlastnej bezpečnostnej služby. „Bez ochranky by to už vôbec nefungovalo,“ citoval ju denník.
Vedúca predajne: Raz ma zákazník škrtil
Vedúca predajne Karyna Shkliaruk opísala aj osobnú skúsenosť s agresívnym zákazníkom. „Máme skvelý tím, ale nie je príjemné, keď sa takéto veci dejú stále dokola. Mnohí ľudia reagujú agresívne, keď ich upozorníme,“ uviedla. Dodala, že ju pri jednom z incidentov zákazník dokonca škrtil.
Viceprimátor žiada riešenie
Viceprimátor Linzu Martin Hajart označil situáciu za neprijateľnú. Podľa jeho slov nie je možné akceptovať, aby ľudia, ktorí si len vykonávajú svoju prácu, denne čelili strachu alebo fyzickým útokom. Zároveň vyzval na prijatie opatrení, ktoré by v okolí predajne obnovili bezpečnosť a poriadok.