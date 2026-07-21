Dovolenkárov v Chorvátsku terorizuje agresívna korytnačka: FOTO Pohrýzť mala už niekoľko ľudí

ZÁHREB - Dovolenkárov v Chorvátsku má udajne terorizovať agresívna korytnačka alebo korytnačky. K útokom malo dôjsť v oblasti Kaštel Lukšić, ktorá patrí k vyhľadávaným a obľúbeným dovolenkovým destináciám.
Ako uvádza denník Dalmatia Danas, do redakcie sa im ozvalo viacero dovolenkárov, ktorí tvrdia, že ich údajne uhryzla veľká morská korytnačka. Informáciee o útokoch korytnačky sa objavili aj na sociálnych sieťach.
Jedna z dovolenkárov opísala, ako korytnačka uhryzla jej mamu. Žena sa bránila, korytnačka ju však nechcela pustiť. Nakoniec sa jej podarilo zo zovretia zvieraťa vyslobodiť, no ostala jej nepekná modrina. Žena mala následne vyhľadať lekárku pomoc v miestnej pohotovosti.
Po útoku korytnačky mali byť zranené aj ďalšie dve osoby, no ide o nepotvrdené informácie. Na sociálnych sieťach koluje tiež fotografia, na ktorej má byť zachytená rana po uhryznutí korytnačky.
Morské korytnačky nemajú zuby, ale silný zobák a mimoriadne silné čeľuste, ktoré používajú na drvenie mäkkýšov a iných organizmov, ktorými sa živia. Uhryznutie preto môže spôsobiť pomliaždenie tkaniva, modriny, rezné rany alebo hlbšie rany.
Najbežnejšou morskou korytnačkou v Jadranskom mori je Kareta obrovská, ktorá sa živí najmä kôrovcami, mäkkýšmi a inými organizmami z morského dna. Na človeka útočí len zriedkavo a dochádza väčšinou vtedy, ak ju vystrašíte a cíti sa byť ohrozená.