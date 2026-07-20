Manželská hádka uprostred diaľnice: Krik priamo na ceste! Muž nakoniec odišiel a ženu nechal na krajnici

PARÍŽ - Namiesto oddychu dráma na diaľnici. Manželský pár z Francúzska sa počas cesty autom na dovolenku dostal do sporu, ktorý vyústil naozaj nečakane. Muž zastavil priamo na diaľnici, obaja vystúpili z auta a začali po sebe kričať. Manžel nakoniec situáciu vyriešil tak, že ženu nechal stáť vedľa cesty a odišiel.
Incident sa odohral na francúzskej diaľnici A89, ktorá vedie severnou časťou regiónu Loira. Informuje o tom francúzsky web ICI.
Svedkovia opísali, že videli auto zastaviť uprostred z diaľnice, z vozidla následne vystúpila dvojica a začala sa hádať. Keďže manželský pár takto ohrozil nie len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, zavolali záchranné zložky a nahlásili pohyb chodcov po diaľnici.
Keď na miesto dorazili policajti, auto ani šofér tam už však neboli. Muž totiž odišiel a svoju ženu nechal samú na kraji cesty. Pomôcť jej musel iný motorista, ktorý ju odviezli do bezpečia.